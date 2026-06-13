Aquilani: “Qui ci sono valori importanti. C’è voglia di fare calcio bene”

13/06/2026 | 14:47:17

Prime parole di Alberto Aquilani da nuovo mister del Sassuolo, che passano attraverso i social neroverdi: “Le sensazioni sono sicuramente forti, perché questo è un posto dove sono stato bene e mi ha trasmesso valori importanti che ho ritrovato. La famiglia Squinzi è una garanzia di calcio fatto seriamente, con serietà e programmazione. Mi ha sorpreso il centro sportivo funzionale ed efficiente”.

Foto: Sito Sassuolo