Aquilani: “Quando l’errore diventa superficialità bisogna mettergli il punto. Muric? Non crocifiggo nessuno”

16/10/2026 | 23:21:38

Alberto Aquilani commenta la sconfitta in casa del Frosinone a DAZN: “Quando commetti tanti errori diventa tutto più difficile, ma quando l’errore diventa superficialità bisogna metterci il punto. Lo step deve essere fatto in questo tipo di partite. Gli errori hanno condizionato la gara. Muric? Ho fiducia in lui e non voglio tirare somme definitive. Non tiro la croce a nessuno. Berardi? Lui è fondamentale, ci trascina e ci indirizza nelle dinamiche. Ha avuto un periodo così così all’inizio perché non stava bene fisicamente, ma adesso sta tornando”.

Foto: Sito Sassuolo