Aquilani: “Ora il vento ci soffia contro ma siamo partiti molto bene. Nel calcio c’è sempre un’occasione per mettere le cose a posto”

01/11/2026 | 12:57:04

Il tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Stiamo vivendo un momento particolare, delicato, veniamo da una partita non bella, un risultato pesante che si lega agli ultimi risultati. Questo ci deve far crescere, ci deve far capire il momento che viviamo. Il vento prima ci soffiava da dietro, ora ci soffia da davanti. Quando il vento ti soffia così forte da davanti devi accelerare, altrimenti ti spinge indietro. Bisogna rimanere compatti, analizzando cosa non va, c’è lavoro mentale per stimolare i ragazzi dal punto di vista tecnico, tattico e anche mentale. Siamo partiti molto bene, ci mancano 2-3 punti, che sono quelli che ci potevano far stare un po’ più tranquilli. Bisogna prendere atto della situazione, del calendario, questo è un mestiere nel quale non puoi nascondere, devi affrontare la realtà. Nel calcio c’è sempre un’occasione per mettere a posto le cose. La Fiorentina? È una squadra importante, partita con pronostici per fare un campionato di livello, con obiettivi diversi dai nostri, ci aspettiamo una partita complicata, una squadra organizzata con ottimi giocatori, un mercato davvero importante, bisogna dare più del 100%”.

Foto: X Sassuolo