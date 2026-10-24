Aquilani: “Nella partita ci sono stati due Sassuolo diversi. Esposito in panchina? Giochiamo tra tre giorni”

24/10/2026 | 17:16:38

Alberto Aquilani commenta la sconfitta contro il Como a DAZN: “Nella partita ci sono stati due Sassuolo diversi. Quando ti capitano delle occasioni contro una squadra come il Cono le devi concretizzare. Nel secondo tempo, dopo il gol, ci hanno sovrastato. Abbiamo perso il ritmo e dobbiamo capire il perché. L’analisi andrà fatta sulla differenza fra i due tempi. I cambi non ci hanno dato una mano. Esposito entrato solo all’ottantesimo? Giochiamo tra tre giorni e ho fatto dei cambi anche in base alle caratteristiche dell’avversario. Tra me e Fabregas c’è stima reciproca da anni e mi piace molto il modo in cui lavora”.

Foto: X Sassuolo