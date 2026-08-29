Aquilani: “Mercato? Il direttore mi ha fatto regali importanti. Berardi è un campione, spero torni in Nazionale”

29/08/2026 | 20:58:21

Alberto Aquilani ha parlato a DAZN dopo la vittoria del Sassuolo contro il Torino: “Su Berardi non ho dubbi, è un campione, un giocatore diverso dagli altri con qualità al di sopra della media ma non solo tecniche. Mi auguro che possa tornare in Nazionale. Mercato? Il direttore è stato molto bravo. Mi ha fatto regali importante, adesso sta a me portare risultati al Sassuolo. Volpato? Sono ragazzi con qualità innate che non gli insegno io, ma gli vengono da dentro. Cristian si è messo lì dal primo giorno e può crescere ancora, perché ha qualità veramente importanti”.

foto sito sassuolo