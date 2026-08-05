Aquilani: “Mercato? Ho fiducia della società. In difesa non ho mai allenato i titolari”

05/08/2026 | 22:59:54

Il tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, ha parlato a fine gara dopo la sconfitta in amichevole contro il Celta Vigo.

Le sue parole: “Questo tipo di partite sono di allenamento e questo deve portarci spunti: il primo tempo abbiamo fatto fatica, con distanze lunghe, ma siamo rimasti in partita. Il secondo tempo molto meglio, molto bene, sono aumentati ritmo e coraggio. Bakola è entrato molto bene, ci ha dato energia che è quella che serve per fare un pressing avanzato. Poi dopo l’espulsione, che può succedere, non mi è piaciuto che la squadra si sia spenta. Lì c’è un aspetto di spessore interno, che ti porta a non voler prendere gol. Questo è meno allenabile rispetto alla questione tattica, nel calcio devi saper soffrire”.

Dal mercato cosa si aspetta? “Ho già parlato, preferisco non farlo, altrimenti entriamo in argomenti antipatici. Ho fiducia nella società, vediamo cosa riusciremo a fare”.

Quanto è distante il Sassuolo rispetto alla sua idea? “Dietro siamo in difficoltà, non ho allenato neanche un potenziale titolare, ma ringrazio chi sta lavorando. In quel reparto praticamente non sto allenando”.

Le risposte di Adzic? “Molto bene, ha qualità, stava bene fisicamente, ci potrà dare una grande mano”.

L’impatto di Bowie? “Un giocatore diverso da Pinamonti, abituato ad un calcio diverso dal nostro, deve mettere dentro dei concetti ma ha potenziale”.

Foto: sito Sassuolo