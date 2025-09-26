Aquilani: “I ragazzi mi hanno emozionato, abbiamo giocato un secondo tempo di cuore”

26/09/2025 | 23:38:22

Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Juve Stabia: “Ho visto tante cose negative ma anche positive. Non è scontato fare un secondo tempo del genere anche con la superiorità numerica. Ci sono state cose negative tra cui la nostra fragilità. In questo momento perdiamo spesso duelli. Nelle palle contese, la prendevano sempre loro. Probabilmente l’undici iniziale non era quello giusto. Ci sono tre partite ravvicinate. Nel primo tempo la Juve Stabia ha fatto meglio di noi. Nel secondo tempo i ragazzi mi hanno emozionato. Hanno fatto una partita di cuore. Lo dovevamo al nostro pubblico che ci ha trascinato. Dobbiamo avere la forza di farlo sempre. Le caratteristiche di alcuni giocatori non mi consentono di fare quello che volevo. Con Pandolfi volevo dare un po’ più di profondità. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare”.

Foto: X Catanzaro