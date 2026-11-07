Aquilani: “Ho sognato di giocare all’Olimpico per tutta l’adolescenza. Dobbiamo cercare di risollevarci”

07/11/2026 | 20:30:48

Il tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match con la Roma. Queste le sue parole:

“Questo stadio rappresenta per me qualcosa di importante. Abito a 5 minuti da qua, ho sognato di giocare in questo stadio per tutta l’adolescenza e tornare qui mi fa un certo effetto ma arrivo qui con umore basso per via degli ultimi risultati. Dobbiamo cercare di risollevarci, perché ne abbiamo bisogno, consapevoli di avere di fronte una squadra molto forte. Il momento negativo? Nelle prime giornate abbiamo fatto risultati importanti, c’era fiducia. Poi perdi una partita, ne perdi un’altra, diventa che l’altra la devi vincere per forza ma affronti una squadra forte e ci ricaschi. Noi abbiamo iniziato un progetto che si basa su una proposta di gioco e un po’ di leggerezza, ma se i risultati non arrivano diventa complicato. Noi dobbiamo cercare di portare l’episodio dalla nostra parte”.

Foto: sito Sassuolo