Aquilani: “Cisse, Liberali e Favasuli sono in Serie A al momento giusto. Io al Como dopo Fabregas? Nel calcio cambia tutto per una palla dentro o fuori”

24/09/2026 | 18:07:37

Il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha parlato a Tutti Convocati di Cisse, Liberali e Favasuli: “Sono tre ragazzi giovani ma molto bravi. Sono nel momento giusto per andare a dimostrare le loro qualità in Serie A. Con me hanno fatto un lavoro straordinario. Ognuno di loro ha una storia differente e molto bella. Favasuli lo conosco da quando è bambino, conosco tutta la sua storia, sono tre storie molto belle e che possono essere spunto per me in futuro. Il Como su di me per il post Fabregas? Ho letto l’intervista di Suwarso, è ovvio che fa piacere ma questo è un mondo dove tutto si ribalta con una palla che entra dentro e una palla che esce fuori”.

foto sito sassuolo