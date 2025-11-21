Aquilani: “C’è tanta amarezza, avevamo fatto una grande rimonta. Abbiamo difeso male”

Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, ha parlato in conferenza stampa dopo il 3-3 con il Pescara.

Queste le sue parole: “Partita un po’ particolare. Abbiamo fatto una buona gara, ma si è difeso male e gestito non bene alcune situazioni sporche nelle fasi clou. Abbiamo reagito e creato tanto. Non abbiamo sfruttato a dovere le chance create e alla fine nel calcio va a finire così”.

Aquilani ha evidenziato come, nonostante i tre gol segnati e le molte opportunità prodotte, la squadra non sia riuscita a capitalizzare appieno la propria pericolosità offensiva: “Mi porto a casa tanti spunti positivi, è un peccato perché avremmo potuto avere un ottimo slancio anche a livello di umore ed entusiasmo”.

Il tecnico ha poi spiegato alcune scelte iniziali e i cambi effettuati all’intervallo: “Quelli che ho scelto mi avevano dato sensazioni positive in allenamento, ma poi abbiamo dovuto cambiare purtroppo. Se faccio i due cambi a inizio ripresa qualcosa vorrà dire: eravamo lunghi e un po’ molli dietro”.

Sulle condizioni di alcuni singoli, Aquilani ha aggiunto: “Petriccione è limitato da una pubalgia, lo sto gestendo”.

