Aquilani: “Buona la prima in casa, la squadra ha preso seriamente l’impegno”

17/08/2026 | 22:56:06

Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sul Cesena per 3-0.

Le sue parole: “Era la prima in casa per noi ed è stata presa molto seriamente, potevamo far meglio alcune cose ma nonostante le difficoltà stiamo facendo bene e possiamo solo ben sperare. Mi ha fatto piacere vedere la ricerca di quello che è il mio modo di giocare da parte dei ragazzi, ma comunque analizzeremo le cose da migliorare. Nei primi minuti del secondo tempo ci siamo abbassati un po’, ma siamo stati bravi a rimetterla a posto ed essere cinici in quel momento anche se potevamo fare altri gol. I subentrati hanno dato il giusto contributo, così come i ragazzi giovani mi hanno dato una grande mano vista la situazione in difesa. Sono felice di essere in questo club e di essere in Serie A”.

Foto: sito Sassuolo