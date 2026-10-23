Aquilani avverte: “Como grande squadra, dobbiamo reagire dopo Frosinone”

23/10/2026 | 12:38:40

Alberto Aquilani presenta Como-Sassuolo, sfida in programma sabato 24 ottobre alle 15 al Sinigaglia. Il tecnico neroverde torna sulla pesante sconfitta contro il Frosinone e chiede alla squadra una risposta concreta, a partire dall’attenzione e dalla concentrazione per tutti i novanta minuti.”Una partita, quella di Frosinone, che ci dà tanti spunti”, ha spiegato Aquilani, sottolineando come gli errori commessi abbiano condizionato il risultato. L’allenatore si aspetta che la squadra impari da quanto accaduto, senza perdere fiducia nel lavoro svolto in precedenza. Sul fronte degli indisponibili, non ci saranno rientri: Jay Idzes resta fuori, mentre Pieragnolo giocherà con la Primavera.La prossima avversaria è il Como, una delle squadre più in forma del campionato. “Affrontiamo una grande squadra che anche in campionato sta facendo molto bene”, ha dichiarato il tecnico, ribadendo che il Sassuolo dovrà mantenere lo stesso atteggiamento indipendentemente dall’avversario e dal campo.A preoccupare sono soprattutto i gol subiti e gli errori individuali, che hanno pesato nelle ultime uscite. Aquilani chiede maggiore lucidità anche nelle situazioni apparentemente più semplici: “I gol presi sono tanti, ci sono delle cose da migliorare”. Per il tecnico, la qualità del gioco non può prescindere dall’attenzione e dalla concretezza.Il Sassuolo cerca quindi una reazione immediata dopo il 4-2 incassato contro il Frosinone. Contro il Como servirà una prestazione più solida, con meno ingenuità e maggiore continuità nell’arco della partita.

Foto: sito Sassuolo