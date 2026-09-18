Aquilani: “Adzic? Dovevo fare delle scelte. Il calcio sta cambiando, si va in una direzione diversa”

18/09/2026 | 23:23:47

Il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha parlato a Sky Sport: “Esposito è abituato a giocare vicino ad un’altra punta ma ha le caratteristiche anche per fare il nove come lo vogliamo noi. La partita è stata fatta bene, specie nel primo tempo. abbiamo creato tanto ma c’è mancata la cattiveria per incidere. Sono gli episodi a farti vincere la partita, potevamo gestirli meglio. Adzic? Faccio una scelta nei novanta minuti, oggi Thorstvedt poteva darci un mano in una gara più spigolosa e lui è entrato e ci ha dato una grossa mano. Il calcio sta cambiando e le nuove regole fanno pensare che si va in una direzione diversa a quella a cui ero abituato”.

foto x lega