Aprono Koopmeiners-Yildiz, Baschirotto riaccende il finale: la Juve vince 2-1 contro il Lecce

Continua a ridere la Juventus di Igor Tudor: 2-1 al Lecce allo Stadium. Teun Koopmeiners ripaga Tudor dopo appena 2′ e sblocca la gara. Palla in verticale di Thuram per Vlahovic. Il serbo a sua volta controlla e imbuca per Koopmeiners, che col mancino calcia di prima intenzione e trova l’angolino lontano. Al 34′ arriva anche il raddoppio bianconero. Thuram innesca Vlahovic, che appoggia al limite per il turco: tiro a giro del numero 10 bianconero e palla in fondo al sacco. Il Lecce riapre la partita allo Stadium contro la Juventus a tre minuti dalla fine. E lo fa su palla inattiva e con la seconda rete consecutiva di Federico Baschirotto, bravo a girare in porta di testa un cross da calcio da fermo sulla destra. E appena un minuto dopo il Lecce ha l’occasione anche per trovare la rete del pareggio, ma la girata acrobatica di Helgason si spegne di poco sul fondo. Ma termina così allo Stadium, la Juventus si prende il terzo posto a quota 59 punti. Il Lecce, invece, rimane al diciassettesimo posto con due punti di vantaggio – momentaneamente – sulla zona retrocessione.

Foto: Instagram Juventus