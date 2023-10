Aprono Acerbi e Lautaro, Orsolini accorcia su rigore: Inter avanti 2-1 sul Bologna all’intervallo

L’Inter conduce 2-1 sul Bologna al termine della prima frazione di gioco a San Siro. Il primo squillo della gara è dei rossoblu con un tracciante di Ferguson da fuori area, ma il tentativo del centrocampista del Bologna si spegne di pochi millimetri sul fondo con Sommer immobile. Al 11′, però, è Acerbi a portare in vantaggio i nerazzurri anticipando tutta la difesa di Thiago Motta sul primo palo sul calcio d’angolo battuto da Calhanoglu. Immediato anche il raddoppio nerazzurro con un grande gol dalla distanza di Lautaro Martinez che non lascia scampo a Skorupski dopo un grande recupero palla da parte della squadra di Simone Inzaghi. Il Bologna accorcia al 19′: Lautaro cintura Ferguson sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Var richiama l’arbitro che, dopo la revisione, concede il calcio di rigore. Dal dischetto Orsolini è freddo e accorcia le distanze, nonostante il tocco di Sommer. Il Bologna sfiora la rete del pareggio con una deviazione di Ferguson, ma Sommer è attento e devia in calcia d’angolo. Ci prova anche l’Inter e al 30′ Skorupski alza sopra la traversa il calcio di punizione battuto da Dimarco. Termina così 2-1 la frazione di gioco, l’Inter conduce a San Siro.

Foto: Instagram Inter