Apre Zirkzee, Skorupski ipnotizza Giroud dal dischetto. Ci pensa Loftus-Cheek a riportare la parità: 1-1 all’intervallo. Espulso Thiago Motta

Termina in parità la prima frazione di gioco a San Siro tra Milan e Bologna: 1-1. La gara si sblocca al 29′. Tutto nasce da un’azione avviata proprio dall’olandese, che da destra cerca e trova l’assist al centro per Fabbian: doppia conclusione dell’italiano e doppio muro di Kjaer, l’azione prosegue a sinistra dove Urbanski trova Calafiori al centro, nuovo muro rossonero che fa carambolare la palla ancora a destra, dove Zirkzee trova una traiettoria perfetta e insacca alle spalle di Maignan. Immediata la reazione rossonera, ma Kjaer si divora il pareggio al 33′: cross di Pulisic dalla trequarti per il difensore danese che, tutto solo, si divora di testa un gol praticamente fatto. Finale di primo tempo molto intenso a San Siro: Massa ha infatti assegnato un calcio di rigore al Milan per fallo di Ferguson su Kjaer sugli sviluppi di un calcio di punizione per i rossoneri. Motta non la prende bene, ma dagli undici metri Skorupski ipnotizza Giroud bloccando la sfera. Ma le emozioni non sono ancora finite: Calabria a destra vola e Kristiansen è in grande difficoltà. Cross al centro del terzino e capitano rossonero, sul primo palo Loftus-Cheek è lucidissimo e di prima insacca il pallone del pareggio.

Foto: Instagram Zirkzee