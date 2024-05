Apre Rrahmani, la ribaltano Biraghi e Nzola: Fiorentina avanti 2-1 sul Napoli all’intervallo

Partono forte gli Azzurri di Francesco Calzona che sbloccano la gara dopo appena 8′: calcio d’angolo servito da Politano nel cuore dell’area di rigore, in cui Amir Rrahmani prende il tempo a Quarta in marcatura e lascia di sasso Terracciano con un colpo di testa all’angolino. Al minuto 40′ arriva il pareggio dei padroni di casa con la grande punizione di Cristiano Biraghi: mancino perfetto che ha baciato la traversa prima di insaccarsi nella rete alle spalle di Meret. Due minuti dopo il pareggio arriva anche la rete del sorpasso firmata da Nzola: errore in appoggio di Politano, ne approfitta M’Bala Nzola che riceve sul lato mancino dell’area e con un destro sul palo lontano porta i viola avanti all’intervallo.

Foto: Instagram Nzola