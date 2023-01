Apre Pickel, la ribaltano Juan Jesus e Simeone: 2-1 all’intervallo tra Napoli e Cremonese

Termina con il Napoli in vantaggio 2-1 sulla Cremonese la prima frazione di gioco al Maradona. A sorpresa, al 18′, passano in vantaggio gli ospiti con Charles Pickel, che appoggia nella porta sguarnita il preciso assist fatto partire da Okereke in ripartenza. La risposta azzurra arriva poco oltre la mezz’ora: nasce tutto dal calcio d’angolo, Ndombele calcia di potenza, risponde Carnesecchi, va di testa Simeone a correggere ma centra la traversa. Più lesto nel tap-in invece Juan Jesus, che fa 1-1. Dopo un check del VAR, il gol è stato confermato. Un gol che fa male alla Cremonese. E appena tre minuti dopo arriva anche il vantaggio azzurro firmato da Giovanni Simeone, che con un bel colpo di testa su cross di Zerbin da sinistra non ha lasciato scampo a Carnesecchi. Si va così all’intervallo con il punteggio sul 2-1.

Foto: Instagram Napoli