Apre Piccoli, rispondono Gosens-Beltran: la Fiorentina vince a Cagliari. E continua a inseguire l’Europa (2-1)

La Fiorentina corsara all’Unipol Domus: 2-1 al Cagliari, decide la rete di Beltran. La sfida si apre con la rete dei padroni di casa dopo 7′ con Piccoli che sfrutta l’indecisione di De Gea in uscita e deposita la palla in fondo al sacco. La risposta dei viola non tarda ad arrivare, prima con il palo di Mandragora e, poi, al 37′ con la rete di Robin Gosens. A inizio ripresa arriva il sorpasso degli uomini di Raffaele Palladino: discesa di Gudmundsson che allarga per Dodo, il cross del brasiliano trova l’incornata di Lucas Beltran che batte Caprile. Nicola prova a ridisegnare i suoi ed è proprio Marin a sfiorare il gol ma, questa volta, De Gea si fa trovare pronto e compie un grande intervento. Termina così 2-1 all’Unipol Domus, la Fiorentina sale a quota 56 punti, portandosi a +5 sul Milan e a -1 dalla Roma e a -2 da Juventus e Lazio.

Foto: Instagram Fiorentina