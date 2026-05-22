Apre Piccoli, poi un autogol di Comuzzo: Fiorentina e Atalanta chiudono con un pareggio

22/05/2026 | 22:38:05

Finisce 1-1 al Franchi l’ultima partita stagionale di Fiorentina e Atalanta. I nerazzurri sono stati complessivamente più pericolosi nel primo tempo con Christensen costretto alla parata in almeno tre occasioni. La viola, seppur apparsa meno incisiva, ha il grande merito di concretizzare la prima vera palla utile con Piccoli, complice anche l’intervento sbagliato di Sportiello. All’84’ i viola si fanno gol da soli. Comuzzo anticipa Scamacca sul cross teso di Zappacosta e, nel più classico degli autogol, mette la palla in rete.

foto x fiorentina