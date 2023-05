Apre Nico Gonzalez, la ribalta la doppietta di Lautaro: Inter avanti 2-1 sulla Fiorentina all’intervallo

L’Inter chiude in vantaggio la prima frazione di gioco della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ma sono i viola a passare in vantaggio dopo appena 3′: filtrante rasoterra di Ikoné che attraversa tutta l’area, sul secondo palo spunta Nico Gonzalez che insacca alle spalle di Handanovic. Il gol dell’argentino è la rete più veloce in una finale di Coppa Italia. È immediata la risposta dei nerazzurri, ma il tentativo di Dzeko finisce sul fondo dopo la deviazioni da parte della difesa viola. Al 24′ arriva la prima grande occasione nerazzurra per trovare il pareggio, ma Dzeko spara alto a tu per tu con Terracciano. Dopo aver sfiorato la parità, al 29′ arriva il pareggio nerazzurro con Lautaro Martinez su una grande imbucata di Chalanoglu. E al 37′ arriva anche il ribaltone dell’Inter firmato ancora dal Toro Martinez che insacca alle spalle di Terracciano con una grande girata al volo sul cross di Barella. Termina così 2-1 all’intervallo.

Foto: Instagram Inter