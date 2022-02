Apre Messias, Bonazzoli (in sforbiciata) sfrutta una papera di Maignan: 1-1 all’Arechi

Si è chiuso sull’1-1 il match dell’Arechi tra Salernitana e Milan. 45 minuti molto divertenti, pieni di agonismo davanti ad una bolgia

La gara si è sbloccata immediatamente, con Messias abile a bruciare Ranieri e spedire in rete il servizio preciso del solito Theo Hernandez. La Salernitana, però, nonostante lo svantaggio e l’infortunio di Radovanovic, uscito per Ederson, non si è disunita. Anzi.

Al 29′, dopo diversi minuti di pressione costante, i granata hanno trovato il pari. Bravi i ragazzi di Nicola a sfruttare un contropiede, con Mazzocchi, che fa 40 metri palla al piede e scodella un cross per Djuric, bravo a prendere il tempo a Maignan (uscita completamente sbagliata). La palla arriva, così, a Bonazzoli, che spalle alla porta e in sforbiciata trova il pareggio.

Il Milan al 43′ ha avuto l’occasione per tornare avanti, ma Leao ha sprecato la chance.

FOTO: Instagram Bonazzoli