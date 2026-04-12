Apre Freuler, Orsolini chiude: il Bologna si sbarazza del Lecce

12/04/2026 | 19:57:42

Senza troppa fatica il Bologna batte 2-0 il Lecce con i gol di Freuler e Orsolini. La squadra di Italiano ha chiuso il primo tempo avanti grazie al gol di Freuler al 26′: lo svizzero realizza con un tap-in facile facile dopo una traversa presa da Orsolini. Negli ultimi minuti della prima frazione tante occasioni per i rossoblù: ci hanno provato prima Casale, poi Orsolini e Sohm. Al 92′ l’ennesimo errore della difesa ospite, Bernardeschi se la ritrova lì e serve Orsolini, freddo nel battere Falcone.

foto x bologna