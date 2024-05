Apre Frattesi, Sommer salva su Brescianini e Cheddira centra la traversa: Inter avanti all’intervallo (1-0)

L’Inter conduce per 1-0 sul Frosinone al termine della prima frazione di gioco. La gara si sblocca al 19′ e a passare in vantaggio sono gli ospiti: . La risposta del Frosinone arriva al 26′ con una grande conclusione dalla distanza di Brescianini che costringe Sommer a un intervento prodigioso per mantenere la rete inviolata. Al 40′ è ancora il Frosinone a rendersi pericoloso: Cheddira gestisce il pallone in area, si gira e lascia andare un grande tiro che si stampa un destro secco contro la traversa.

Foto: Instagram Inter