Apre Djuric, la ribaltano Nico Gonzalez e Arthur: la Fiorentina vince 2-1 contro il Monza

La Fiorentina vince 2-1 al Franchi contro il Monza: 2-1. La gara si sblocca al 9′ con il colpo di testa ravvicinato e potente di Milan Djuric, che non lascia scampo a Terracciano Pareggio della Fiorentina al minuto 32 con Nico Gonzalez. Altro gol di testa: bel cross da destra di Barak sulla testa del numero 10, che appoggia di testa con un impatto aereo morbido ma angolato quanto basta per battere Di Gregorio e fare 1-1. Nella ripresa la Fiorentina chiude la rimonta con la prima rete in maglia viola di Arthur. Termina così al Franchi, la Fiorentina vola a quota 53 punti (con una partita in meno), sorpassando il Napoli.

Foto: Instagram Fiorentina