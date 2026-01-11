Apre Dimarco, pareggia McTominay: Inter-Napoli 1-1 dopo i primi 45′

11/01/2026 | 21:35:22

Finisce 1-1 il primo tempo tra Inter e Napoli a San Siro. Il Napoli parte con personalità a San Siro, ma nel momento migliore dei campani l’Inter recupera palla alta con Zielinski, Thuram serve Dimarco che con un colpo da biliardo batte Milinkovic Savic e porta avanti i nerazzurri. Nel momento migliore dei nerazzurri invece è il Napoli che trova la rete del pareggio con un grande inserimento del solito McTominay. Brivido nel finale di primo tempo per il Napoli, Barella crossa e Thuram gira di testa, Savic devia in angolo.

foto x inter