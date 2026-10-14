Apre Diao, poi il Feyenoord cala il tris al Como. Non basta il gol di Douvikas nel finale

14/10/2026 | 20:42:26

Il Como si arrende al Feyenoord, che vince 3-2 a Rotterdam. Como in vantaggio con Diao (poi uscito per infortunio) per appena due minuti a Rotterdam. Gli olandesi hanno pareggiato con Zechiel e ha poi impegnato un paio di volte Sanchez. Nella ripresa gli olandesi prima vanno in vantaggio con Moussa, poi calano il tris grazie all’autogol di Robert Sanchez. Nel finale il gol di Douvikas vale il 3-2.

foto x feyenoord