Apre Araujo, Vlahovic risponde: una buona Juve non basta, con lo Sporting finisce 1-1

04/11/2025 | 22:54:49

La Juventus di Spalletti non va oltre l’1-1 contro lo Sporting allo Stadium, nonostante una bella prova dei bianconeri. Si era chiuso sul pareggio un divertente primo tempo tra Juventus e Sporting Lisbona allo Stadium, con la squadra di Spalletti propositiva e in grande crescita con il passare dei minuti nonostante lo svantaggio iniziale. Grandissima azione dello Sporting con Ioannidis che fa sponda di tacco per Trincao il quale allarga sulla sinistra per Araujo che con il sinistro trova il gol del vantaggio. Al 35′ arriva il pareggio dei bianconeri che già da diversi minuti stavano martellando i portoghesi. Un’ottima palla di Thuram per Vlahovic vale il pareggio, il serbo attacca con forza l’area di rigore e insacca alle spalle di Rui Silva! 1-1 allo Stadium. Si chiude con una rete per parte la prima frazione di gioco. La ripresa ha regalato meno emozioni, la partita si è fatta da subito più tattica. Al 62′ ci prova McKennie di testa, Trincao salva sulla linea e spedisce sui piedi di Cambiaso che cerca la conclusione trovando una nuova respinta. La più grande palla gol arriva al 92′ con Kalulu che pesca David, ma il colpo di testa finisce ma Rui Silva respinge in angolo. L’ultima occasione arriva sul mancino di Kostic, che calcia a botta sicura ma Morita devia la conclusione.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram (72′ Kostic), McKennie; Conceicao (72′ Zhegrova), Yildiz; Vlahovic.. All. Spalletti.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inácio, Araujo; Hjulmand, João Simões; Quenda, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Ioannidis (72′ Suarez). All. Rui Borges

foto x juve