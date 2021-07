Riapertura stadi al pubblico, oggi il Consiglio dei Ministri decide

Previsto per oggi il confronto di Draghi con il Consiglio dei Ministri per decidere sull’apertura degli stadi al pubblico e con quale percentuale di capienza. La Lega calcio spinge per avere il 100% di occupazione con il green pass, il ministro della Salute, Roberto Speranza, è fermo al 25%. Per le società calcistiche, il ritorno dei tifosi presso gli impianti sportivi equivarrebbe ad una boccata di ossigeno dopo la chiusura ed il mancato introito in quest’ultimo anno di pandemia. A prescindere dal dato finale sulla capienza, sembra ormai chiaro che per entrare allo stadio, servirà aver ricevuto la doppia dose di vaccino. A far titubare sulla riapertura totale degli impianti per i tifosi è la variante Delta, ritenuta più infettiva. Mantenendo però il distanziamento e l’uso della mascherina, si potrebbe passare dal 25% proposto dal ministro Speranza ad un 50%, cosicché, almeno per l’inizio del campionato, si possa osservare e vacuare quali misure prendere per tutelare la salute delle persone. La palla è ora tra i piedi del Premier Draghi.

Foto: Wikipedia