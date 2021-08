Per Messi al PSG manca solo l’ufficialità (in parte data dalla famiglia Al Thani): l’accordo tra il fuoriclasse argentino e la società francese è già stato trovato nella serata di ieri. Lo sottolinea l’edizione odierna de L’Equipe, che titola “Sfondo Parigi per Messi”. Nelle prossime ore sono attese ulteriori novità in merito.

Foto: Twitter Uefa Champions League