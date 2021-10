L’apertura di As: “Lewandowski preferisce il Real Madrid”

La prima pagina odierna di As dedica ampio spazio al mercato e in particolare a Lewandovski che sarebbe stuzzicato dall’idea di lasciare il Bayern Monaco la prossima estate per trasferirsi al Real Madrid. Sempre secondo il quotidiano spagnolo l’offerta dei Blancos al polacco sarebbe già stata presentata.

FOTO: Prima pagina As