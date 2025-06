Aperta inchiesta per molestie morali contro il PSG: Mbappé denuncia il “loft” e il trattamento riservato ai giocatori

26/06/2025 | 14:21:46

Parigi – Continua il contenzioso legale tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dall’Equipe è stata aperta un’indagine giudiziaria per “molestie morali” contro ignoti, in seguito alla denuncia presentata dal capitano francese contro il club parigino. Due giudici istruttori sono stati incaricati di indagare sulle accuse di Mbappé, che ha formalizzato la denuncia il 16 maggio scorso, lamentando anche un tentativo di estorsione legato alla firma del contratto. Nel mirino dell’attaccante c’è in particolare la cosiddetta pratica del “loft”, un isolamento forzato imposto ai giocatori dal PSG nell’estate 2023. Questa tecnica, ormai diffusa in vari club, consiste nel mettere fuori squadra determinati calciatori, una misura che ha suscitato diverse inchieste a Parigi. Tra i casi più noti c’è quello di Kheira Hamraoui, centrocampista di 35 anni ora all’Al-Shabab in Arabia Saudita, che ha denunciato di essere stata esclusa dal PSG durante il recupero da un infortunio, con l’obiettivo di spingerla ad andarsene. Il sindacato dei calciatori professionisti aveva già depositato a gennaio 2024 una denuncia contro ignoti, accusando vari club di attuare questo “loft” come strategia per “massimizzare il prezzo dei trasferimenti” tramite il danneggiamento volontario dell’immagine e della condizione dei giocatori esclusi. Oltre all’aspetto penale, Mbappé ha anche aperto un contenzioso economico con il PSG, ampliando così la complessità della vicenda.

Foto: Instagram Real