Aperribay (pres. Real Sociedad): “La finale? Oggi è un giorno davvero speciale. Ho fiducia e sono tranquillo”

18/04/2026 | 13:00:31

Il presidente della Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha parlato ai media a poche ore dalla finale di Coppa del Re contro l’Atletico Madrid. Queste le sue parole:

“L’atmosfera è fantastica. C’era già una grande atmosfera a San Sebastián prima ancora del nostro arrivo. La gente non vedeva l’ora di essere qui. Ci sono molte persone che non erano ancora nate quando abbiamo vinto la finale a Saragozza, e oggi è un giorno davvero speciale. Spero che vinceremo di nuovo. La squadra e l’allenatore ci danno molta fiducia in vista della finale di Copa del Rey. Ho fiducia nella Real Sociedad e sono tranquillo. Emozionato, ma tranquillo. Penso che vinceremo. L’Atletico è una grande squadra, sono in semifinale di Champions League. Dobbiamo sfruttare le nostre occasioni”.

Foto: X Real Sociedad