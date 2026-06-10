Aouchiche: “Il progetto dello Schalke mi si addice. Il periodo più difficile della carriera? Al Lorient, mi sentivo mancato di rispetto”

10/06/2026 | 18:16:38

Il centrocampista dello Schalke 04 Adil Aouchiche, ha concesso un’intervista a L’Equipe. Queste le sue parole:

“Ho raggiunto un punto della mia carriera in cui finalmente mi sento a mio agio. Il progetto qui mi si addice, posso giocare come voglio. Mi trovo bene nel mio club e nella mia situazione come persona, grazie al rispetto e alla fiducia che mi sono stati dimostrati. Il periodo più difficile della mia carriera? Il periodo al Lorient. Andò molto male con l’allenatore e lo staff. Non riuscivano a spiegarmi perché non giocassi. Quando chiedevo spiegazioni, erano sempre vaghe e ingannevoli. Mi disgustava; mi sentivo mancato di rispetto. Provavo molta tristezza, rabbia e delusione. In quel periodo ero concentrato al 100% sul calcio, quindi il mio umore oscillava molto a seconda di quello. Venire a trovarmi a casa a Lorient non era l’ideale perché non ero felice. Sono stato manipolato. Sono stato trattato come una merce di scambio; alcune persone mi hanno usato per i propri scopi. Da quando sono andato in prestito al Portsmouth, sono stato consigliato da due membri della mia famiglia. È stata una vera svolta. Sono stati fondamentali; hanno lottato per i miei interessi. Ci sono pochissime persone che ti stanno accanto in quei momenti e che non ti abbandonano. Noi giocatori siamo esseri umani. Vogliamo sentire onestà nel modo in cui le cose vengono dette. Penso che molti giocatori perdano la strada perché sono guidati da persone disoneste”.

Foto: Instagram Aberdeen

