Aouar: “Mercato? Non sono deluso, ma motivato”

Nelle ultime settimane di mercato, non si è concluso il trasferimento di Houssem Aouar dal Lione. Il centrocampista attraverso una breve intervista alla stampa francese ha fatto sapere il suo parere: “Deluso del mancato trasferimento? L’opposto. Sono a casa, nel club che amo, con i miei amici e la mia famiglia. Sono ancora più motivato per fare una buona stagione e riportare il club ai primi posti in Francia. Sono in grado di fare una grande stagione con il mio club.”

Foto: L’Equipe