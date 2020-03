Aouar: “L’interesse della Juve? Un orgoglio. Ma ora voglio batterla con il Lione”

Houssem Aouar, centrocampista del Lione e obiettivo di tante big europee, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sulla Juve. Queste le sue dichiarazioni: “La vittoria in Champions? Ci ha dato fiducia, ora troviamo più automatismi e ci muoviamo di più nella metà campo avversaria. Le voci di mercato sull’interesse della Juve? Mi rendono orgoglioso, ma rimango concentrato sul finale di stagione: possiamo vincere un titolo ed eliminare una grande squadra come la Juventus”, ha chiuso Aouar.

Foto: L’Equipe