Anversa, non solo il Barcellona su Vermeeren: ci pensa anche l’Arsenal

Sirene provenienti dall’Inghilterra per il talento dell’Anversa Arthur Vermeeren. Il centrocampista piace al Barcellona ma non solo. Infatti a gennaio potrebbe esserci una mossa di un’altra big d’Europa, ovvero l’Arsenal, che punta ad anticipare proprio i campioni de LaLiga in carica, offrendo circa 15 milioni di euro al club belga. Il centrocampista è sempre stato ritenuto adatto per la filosofia di gioco di Xavi ma ora i Gunners potrebbero soffiarlo alla compagine catalana, questo è quanto riportato da Sport.

Foto: Instagram Vermeeren