Valentin Antov è giunto a Bologna. Il nuovo acquisto del club felsineo giunto dal CSKA Sofia (qui la sua scheda) ha parlato così ai microfoni di èTvRete7 della sua avventura in rossoblù, per cui sì dichiara pronto: “Sì, lo spero! Messaggio per i tifosi? Non vedo loro di incontrarli, sono davvero felice di essere qui”.

Foto: Twitter Bologna