Antony: “Vincere la Conference sarebbe un sogno. Il mio futuro? Vedremo”

07/05/2025 | 18:54:10

L’esterno offensivo del Real Betis Antony ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, che mette in palio la finale di Conference League. “A Manchester ho passato momenti difficili ma anche belli: vincere un titolo con questo club sarebbe un sogno, ho voglia di scrivere la storia per questa società”. Sulla decisione di accettare il Betis, Antony ha ammesso: “Quando sono arrivato qui avevo voglia di fare la storia e di lottare per obiettivi importanti. Sono felice e pronto fisicamente per vivere un match importante come quello di domani”. Sul futuro: “Ancora non so cosa succederà a fine stagione. Io sono felice qui. Sono grato ai tifosi per l’affetto che mi hanno dato fin dal primo giorno”.

FOTO: X Betis