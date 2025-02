Antony torna a splendere lontano da Old Trafford: terzo gol in 4 partite al Betis

Antony torna a splendere lontano da Old Trafford. L’ala brasiliana è passata in prestito secco al Betis Siviglia durante l’ultima sessione di calciomercato. Ed è tornata a sorridere. Ben tre gol in quattro partite, con un assist a impreziosire ulteriormente la sua avventura in Spagna. L’ultima contro la Real Sociedad con una splendida volée in area che si è infilata nell’angolino basso al 51′ minuto e che ha contribuito alla vittoria per 3-1 in Liga spagnola. Tre reti, quelle segnate da Antony, che equivalgono le precedenti firmate però in 30 partite in tutte le competizioni prima di approdare al Betis.

Foto: X Betis