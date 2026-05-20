Antony sulla mancata convocazione al Mondiale: “Continuerò a lavorare come ho sempre fatto, perché questo sogno è ancora vivo”

20/05/2026 | 11:20:16

Il calciatore del Real Betis, Antony, ha parlato sui propri profili social dopo la mancata convocazione al Mondiale. Queste le sue parole:

“Mi dispiace non poter partecipare a un altro Mondiale con la nazionale, ma sono sereno e orgoglioso di tutto ciò che ho raggiunto finora.

Ora è il momento di fare il tifo per gli amici che rappresenteranno il Brasile nella lotta per la sesta. Da qui sosterrò tutti.

Continuerò a lavorare come ho sempre fatto, perché questo sogno è ancora vivo”.

Foto: X Betis