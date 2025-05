Antony saluta il Betis: “Grazie per avermi fatto tornare la voglia di giocare

31/05/2025 | 19:22:56

L’attaccante Antony, che ha finito la stagione in prestito al Betis Siviglia, si accinge a salutare la compagine biancoverde al termine della stagione. Il giocatore, in prestito dal Manchester United, ha così scritto sui canali social: “Oggi è il giorno in cui ringrazio uno dei capitoli più belli della mia vita. Fin dal primo passo in questo club, ho sentito qualcosa di diverso. È stato come tornare a casa, come ritrovare un pezzo di me che pensavo di aver perso. Con te, ho ricominciato a sorridere. – spiega il brasiliano in un video su Instagram – Grazie per avermi accolto come uno di voi. Grazie per avermi restituito la gioia di giocare a calcio. E grazie per avermi ricordato perché mi sono innamorato di questo sport. La mia casa, la mia gente, grazie di cuore”.

Foto: X Betis