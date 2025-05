Antony: “Non so se rimarrò al Betis, ma voglio scrivere la storia di questo club”

08/05/2025 | 11:34:25

Antony ha parlato al quotidiano AS verso la semifinale di Conference League tra Betis e Fiorentina: “Per il club sarebbe un sogno che si avvera e voglio scrivere il mio nome nella storia del Betis. Pellegrini? Gli sono molto grato per la fiducia e l’opportunità che mi ha concesso”. Una battuta dell’attaccante anche sul futuro: “Non so cosa succederà alla fine della stagione, ma so solo che sono molto felice qui. Quando sono arrivato al Betis volevo lottare per questi traguardi. Sono molto contento di giocare una semifinale con questa maglia” le parole dell’ex United sulle ambizioni.

FOTO: X Betis