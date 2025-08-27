Manchester United, Antony chiama il Real Betis: il messaggio social

27/08/2025 | 12:00:07

Il messaggio postato sui social da Antony potrebbe riferirsi proprio alla trattativa in corso tra Manchester United e Real Betis. Il calciatore sta attendendo una risposta positiva dalla negoziazione tra i due club, con la speranza di ritornare sulla sua “isola felice”. Ecco le sue parole: “Il dolore ti rende più forte. La paura ti rende più coraggioso. La pazienza ti rende più saggio”. Antony ha ancora due anni di contratto con lo United (giugno 2027) e il suo desiderio più grande – pare evidente – è quello giocare nel Betis almeno nella prossima stagione.

Foto: Instagram Antony