Antony: “Il mio sogno è tornare al Mondiale. Darò tutto per convincere Ancelotti”

17/11/2025 | 11:10:59

La stella del Betis Siviglia, il brasiliano Antony, ha come obiettivo il Mondiale Meritano del 2026 con il Brasile. In un’intervista recente a Diario AS, l’ex Ajax e Manchester United ha ribadito la sua ambizione: “Indossare la maglia della nazionale è sempre un sogno. Ho già giocato una Coppa del Mondo e sogno di farlo di nuovo. Lavoro tanto e continuerò a farlo. Spero di far bene con il Betis e convincere Ancelotti nel richiamarmi”.

Foto: sito Beris