Antony: “Futuro? Amo il Betis, ma ho un contratto con il Manchester United. Vedremo”

29/05/2025 | 13:06:26

L’attaccante del Betis, Antony, ha parlato anche del suo futuro, dopo la finale di Conference League, persa ieri sera contro il Chelsea.

Queste le sue parole riportate da FootBoom: “Non so cosa riserverà il futuro, solo Dio lo sa. Il mio compito è giocare e sto facendo bene. Amo davvero il Betis e tutte le persone qui, ma ho un contratto con il Manchester United e non so cosa succederà dopo, solo loro sanno cosa accadrà. Ora vado in nazionale e poi in vacanza. Vedremo cosa capiterà. Sono molto felice qui, lo sa chiunque. Mi addormento e mi sveglio felice, ma ho un contratto e non so cosa riserverà il futuro”.

Foto: sito Betis Siviglia