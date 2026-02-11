Antony: “Firmare per il Betis è stata la decisione migliore della mia vita”

11/02/2026 | 19:00:21

L’attaccante del Real Betis, Antony, ha parlato ai microfoni di Canal Sur. Queste le sue parole:

“Firmare per il Betis è stata la decisione migliore della mia vita. Ho avuto un anno incredibile , non solo io, tutta la mia famiglia è molto felice qui. Sono molto orgoglioso di indossare la maglia del Betis, di essere qui con la squadra, con la gente, in un club e in una città che amo così tanto. La chiave sono le persone, come mi hanno accolto, l’affetto… le giornate sono divertenti. La pubalgia? Dalla partita contro il Getafe, gioco con molto fastidio. Non è facile; è un dolore che mi dà molto fastidio. Cerco di fare del mio meglio, ma è difficile. Sono in cura; non mi piace stare fuori dalle partite, non importa quanto fastidio abbia. Conosco il dolore che provo dopo ogni partita. Non lo uso come scusa; cerco sempre di dare il massimo e mi prendo cura di me stesso, quindi sono sempre disponibile per il Betis. Non mi piace usare questa come scusa, ma è la verità. Ti faccio un esempio: ho fatto la terapia stamattina e ne farò altre quando tornerò a casa. Queste sono cose che la gente non sa. Immagina di stare in un hotel per quaranta giorni, senza essere con la squadra. Da quando sono arrivato, ho giocato tutte le partite. L’allenatore sa, e i miei compagni sanno, il sacrificio che faccio per giocare. Le critiche sono sempre presenti, ma l’importante è rimanere concentrati perché conosco il mio potenziale e lavoro ogni giorno per dare il massimo”.

Foto: X Betis

