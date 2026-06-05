Antony: “Cristiano Ronaldo è una persona incredibile. Il Betis? È un club del popolo”

05/06/2026 | 11:00:12

L’attaccante del Real Betis Antony, ha parlato ai microfoni del podcast Podpah. Queste le sue parole:

“L’esordio in Europa? La decisione di andare all’Ajax è stata presa in 15 minuti. Ho pregato per trovare la pace interiore e ho accettato. La mia ultima partita è stata contro il Santos prima che iniziasse il COVID. David Neres mi ha aiutato molto ad adattarmi; è il mio migliore amico nel calcio. Ma il calcio in Europa è diverso; il passaggio sembra un tiro; è molto più intelligente e tattico. La Premier League? Sono andato al Manchester United per via di Erik ten Hag, che continuava a mandarmi messaggi dicendo che mi voleva lì. Cristiano Ronaldo è una persona incredibile, molto divertente ed educata. Mi ha detto che il giorno in cui avrei smesso di sentire le farfalle nello stomaco, avrei dovuto stare attento. Prima del mio debutto contro l’Arsenal , mi ha rassicurato dicendomi di fare i primi tocchi con calma e che sapevo già come fare il resto. Il Betis? Mi sono identificato con il Betis perché è un club del popolo. Qualificarsi in Champions League dopo 21 anni è stato speciale; vedere lo staff e i compagni di squadra come Isco, che ha vinto cinque Champions League, piangere di gioia, mi ha davvero commosso. Sono molto felice a Siviglia con la mia famiglia”.

Foto: X Betis