Antony allo United, tra stasera e domani il giocatore è atteso a Manchester

Ormai è fatta per il passaggio di Antony dall’Ajax al Manchester United. Il giocatore è atteso a Manchester già tra stasera e domani. Il trasferimento è praticamente ad un passo dalla conclusione, un affare che porterà nelle casse dell’Ajax circa 100 milioni di euro bonus compresi.

Come raccontato, l’Ajax è vicino a sostituire il calciatore con un gradito ritorno ad Amsterdam. Si tratta di Ziyech, che è in uscita dal Chelsea.

Foto: twitter Ajax