Antonucci torna alla Roma, il Setubal: “Il suo prestito termina subito, ci ha mancato di rispetto”

Mirko Antonucci lascia il Vitoria Setubal e torna alla Roma. A comunicarlo è stato il tecnico del club portoghese Julio Velazquez in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Per la storia del club e per rispetto verso i tifosi, un giocatore del Vitória FC deve essere tale 24 ore al giorno. La situazione è molto semplice: il club, la direzione e lo staff hanno capito che il comportamento di un giocatore in prestito non era quello che volevamo, né ciò che i fan meritano 24 al giorno, dentro e fuori dal campo. È stato comunicato alla Roma che il prestito termina ora e che non contiamo più sul giocatore, soprattutto per rispetto dei tifosi e della storia del club e per tutti coloro che lavorano quotidianamente per rappresentare, con la più grande responsabilità e dignità, questa squadra”.

Foto: Twitter ufficiale Roma